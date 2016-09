Trocken und heiß: Höchste Waldbrandgefahr in Unterfranken

Beobachtungsflüge noch ungwöhnlich spät durchgeführt - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und Temperaturen über 30 Grad gilt auch Mitte September noch höchste Waldbrandgefahr in Unterfranken. Auch Beobachtungsflüge werden noch durchgeführt.

Wegen der hohen Temperaturen herrscht auch Mitte September noch höchste Waldbrandgefahr in Unterfranken. © dpa



Wegen der hohen Temperaturen herrscht auch Mitte September noch höchste Waldbrandgefahr in Unterfranken. Foto: dpa



Wegen höchster Waldbrandgefahr starten in Unterfranken im September noch einmal Beobachtungsflüge, um mögliche Brände früh zu erkennen. Die Flugzeuge beginnen ihre Flüge am Mittwoch in den heißen Nachmittagsstunden, wie die Regierung von Unterfranken mitteilte.

In Teilen des Regierungsbezirks bestehe höchste Waldbrandgefahr, ebenso auf in der Sonne liegenden, trockenen Grasflächen. Dass Mitte September noch Beobachtungsflüge durchgeführt werden, ist ungewöhnlich. Als Grund gab die Regierung die Temperaturen von über 30 Grad bei anhaltendem Sonnenschein an. In den vergangenen Jahren starteten die Flieger vornehmlich im Juli und August.

70.000 Quadratmeter Wald im Harz abgebrannt

Im Harz ist derweil eine große Fläche Wald abgebrannt. Seit dem späten Dienstagabend stand bei Langenstein eine Fläche zwischen 40.000 und 70.000 Quadratmetern in Flammen, wie die Rettungsleitstelle in Halberstadt am Mittwoch mitteilte. Die Nachlöscharbeiten sollten im Laufe des Morgens abgeschlossen werden. Ein Höhenunterschied von bis zu 100 Metern machte die Löscharbeiten besonders kompliziert. 22 Feuerwehrautos mit rund 150 Einsatzkräften waren im Einsatz. Verletzte wurde niemand.

dpa