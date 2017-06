Trockener RiP-Endspurt - Montag wird's wieder nass

Die Regenwolken haben sich vorerst verzogen - kommen aber bald zurück - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Regen, Matsch und gute Musik - irgendwie gehört das schlechte Wetter ja auch zum Rock-im-Park-Erlebnis. Nach einer verregneten Nacht war es auch untertags zunächst nicht besser - aber pünktlich zum großen Finale am Sonntagabend haben sich die Regenwolken verzogen. Aber: Berg-Frühschopper aufgepasst! Schon morgen wird's dann wieder grau und nass.

Die Regenwolken haben sich vorerst verzogen - bis Montagmittag bleibt's trocken. © Ulrich Schuster



Eine ordentliche Dusche hat sie am Samstag abbekommen, die Festivalmeute bei Rock im Park. Viele waren sicher nicht undankbar für die Abkühlung, denn die letzten Tage hatten es temperatur- und sonnenmäßig in sich.

Bilderstrecke zum Thema Land unter in Kulmbach: Bilder zeigen Chaos nach Unwetter Innerhalb kürzester Zeit ist am Samstag in Kulmbach die Monatsmenge an Regen heruntergekommen. Keller liefen voll, die Kanalisation schaffte die Wassermassen nicht mehr. Diese Bilder zeigen das Ausmaß des Unwetters.



Auch am Sonntag ging es zunächst mit Regen weiter: Erst am Nachmittag brach die Wolkendecke auf und die Sonne übernahm das Kommando. Der Festivalabend ist also gerettet. Auch in der Nacht auf Montag bleibt es laut dem Wetterdienst von nordbayern.de trocken, die Temperaturen bleiben stabil, 16 Grad sagt wetter.com voraus.

Bilderstrecke zum Thema RiP 2017: Die Parkrocker trotzen am Samstag dem Regen Wetterkapriolen und Rock im Park - das gehört irgendwie zusammen. Am Samstag wurde das feiernde Rockvolk von einem ersten Regenguss überrascht. Das tat der Stimmung allerdings kaum Abbruch - wofür gibt es schließlich Regenjacken?



Jetzt im Live-Blog: So stecken die Parkrocker den ersten Regen weg

Berg-Besucher sollten am Pfingstmontag allerdings wieder einen Regenschirm einpacken, denn die Vorhersagen machen nur wenig Laune auf Feiertags-Ausflüge. Am Morgen bleibt es laut dem Wetterdienst von nordbayern.de zwar noch trocken, im Laufe des Tages kommen von Südwesten aber Schauer und Gewitter auf - das Thermometer zeigt maximal 22 Grad an.

Bilderstrecke zum Thema Kampf gegen die Hitze: Der Freitag bei Rock im Park 2017 Die Sonne hat die RiP-ler am Freitag schon einmal nicht im Stich gelassen. Bei Temperaturen an die 28 Grad waren die Wasserstellen und Sonnenschutz-Utensilien ein begehrtes Gut. Wie gut, dass sich die Rock-Fans zu helfen wussten - vom Meditieren bis hin zur erfrischenden, alkoholischen Abkühlung. Hier gibt's die Bilder von Tag 1 bei Rock Park 2017!



Wer auf Besserung spekuliert, der hofft vergebens. Die Temperaturen sinken aufgrund einer Kaltfront weiter, am Dienstag auf bis zu 19 Grad, und der Regenschirm bleibt ein treuer Begleiter. Der Mittwoch schließt sich nahtlos an, das Wetter bleibt verregnet und kühlt weiter ab - nur noch 17 Grad zeigt das Thermometer dann an.

Bilderstrecke zum Thema Truck Stop, Rock und Kärwa ohne Ende: Die Wochenendtipps Truck Stop, Rock und Kärwa überall: Wer an diesem extra langen Wochenende noch nichts vor hat, braucht sich keine Sorgen zu machen. Wie immer ist in unseren Wochenendtipps für jeden etwas dabei.