Trockener Wochenstart: Der Himmel macht Regenpause

Temperaturen weiterhin im Plusbereich - mäßige bis starke Böen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Noch sieht man in Franken deutlich die Folgen der anhaltenden Regengüsse der letzten Tage, welche die Pegel steigen ließen und vielerorts für Überschwemmungen sorgten. Jetzt ist Entspannung in Sicht.

In den nächsten Tagen ist hin und wieder auch ein Stückchen blauer Himmel zu sehen. © dpa



Die Woche könnte schlechter beginnen: Bis einschließlich Donnerstag ist es unterschiedlich bewölkt, meldet der Wetterochs, hin und wieder zeigt sich die Sonne. Das Beste: Die Wolken bringen keinen Regen mit sich. Das verspricht Erholung für die überfluteten Orte in Franken, denen der heftige Regen der letzten Tage zugesetzt hat. In weiten Teilen gab es Überschwemmungen, etwa in Fürth, Ansbach, Erlangen und der Oberpfalz.

Auch die Temperaturen bewegen sich weiter im Plusbereich. Heute klettert das Thermometer laut wetter.de auf 7 Grad, für Dienstag sagt das Portal sogar bis zu 11 Grad voraus. Auch nachts bleiben die Temperaturen bei 4 bis 5 Grad erträglich. Und für Mittwoch vermeldet wetter.net sogar einige Sonnenstunden bei leichtem Wind aus Südost.

Wann wird's wieder Winter?

An der Schnee-Front sieht es weiterhin düster aus. Auch gegen Ende der Woche liegen die Temperaturen voraussichtlich weiterhin im Plusbereich. Das bedeutet eher Regen als weiße Pracht. Für enttäuschte Ski- und Schlittenfahrer haben wir trotzdem was in petto: Einfach mal Abschalten im Schwimmbad oder der Therme.

