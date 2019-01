Trocknen geht schief: Seniorin fackelt Geldscheine ab

Feuerwehreinsatz in Kitzingen: 84-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Ob diese Idee wirklich so gut war? Um Geldscheine, die nass wurden, zu trocknen, legte eine 84-Jährige in Unterfranken das Geld auf ihren Elektroherd. Es folgte: ein großer Feuerwehreinsatz. Der Ofen fing bei der Aktion Feuer.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagnachmittag. Die Feuerwehr wurde an den Hindenburgring in Kitzingen gerufen, die Retter gingen zunächst von einem Wohnungsbrand aus. Ein Verdacht, der sich zwar nicht bestätigte - eingreifen mussten die Ehrenamtlichen aber trotzdem. Der Ofen einer 84-Jährigen fing Feuer, nachdem die darauf Geldscheine trocknen wollte.

In dem eingeschalteten Herd geriet mindestens eine der Banknoten in Brand und setzte so das komplette Gerät in Flammen. Das Feuer konnte von den Rettern schnell gelöscht werden. Die 84-Jährige wurde augenscheinlich nicht verletzt, vorsorglich aber dennoch in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst war mit rund 30 Mann im Einsatz.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.