Trotz einzelner Wolken: Auch der Dienstag wird heiß

Bei schwülen Temperaturen sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wie in den vergangenen Tagen klettert das Thermometer auch am Dienstag auf an die 30 Grad. Bei wechselnder Bewölkung können vereinzelt Gewitter oder kleinere Schauer auftreten.

Trotz einzelner Wolken wie hier am Nürnberger Opernhaus wird es auch heute heiß. © dpa



Nach der Hitze der vergangenen Tage werden auch am Dienstag Temperaturen an die 30 Grad erwartet, wetter.com rechnet sogar mit 31. Dabei können sich durchaus Wolken vor die Sonne schieben, bei einer Luftfeuchtigkeit von 67 Prozent können am Mittag und Nachmittag vereinzelt kurze Schauer oder Gewitter auftreten.

Am anfälligsten für die Gewitter ist ein Streifen, der vom südwestlichen Niedersachsen bzw. dem Münsterland über den Harz und Thüringen bis nach Sachsen bzw. Nordbayern verläuft.

Auch der Wetterochs sagt eine wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern und Gewittern voraus. Die Temperaturprognosen gehen bis zu 32 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Westen weht über uns hinweg.

Am Mittwoch und Donnerstag sinken die Temperaturen ein wenig auf bis zu 26 Grad. Laut wetter.com bliebt es bei einer Regenwahrscheinlichkeit von fünf Prozent überwiegend trocken.

Am Freitag und Samstag soll es dann wieder an die 30 Grad warm werden, bei hoher Luftfeuchtigkeit sind dann wieder einzelne Schauer oder Gewitter möglich.

Wer für die warmen Tage noch etwas Abkühlung sucht, der wird vielleicht in unserer Bildergalerie der beliebtesten Freibäder fündig.

