Trotz Hitze: Neue Woche beginnt mit Regenwolken

Hochsommerliches Wetter ist ab Mittwoch wieder in Sicht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auch am Montag wird es stellenweise wieder regnerisch und ungemütlich. Doch Freibad-Fans und Sonnenanbeter müssen nur bis Mittwoch durchhalten, denn dann kehrt der Hochsommer mit viel Sonne im Gepäck zurück.

Die neue Woche startet nass, doch warm bleibt es dennoch. © Ernst Ripka



Nach einem Blick nach draußen am Montagmorgen möchte man am liebsten zurück ins Bett. Graue Wolken und Regentropfen bestimmen das Wetter zum Beginn der neuen Woche. Der Wetterdienst von nordbayern.de kündigt jedoch immerhin 26 bis 29 Grad an. Ein schwül-warmer Wochenstart steht uns also bevor. Im Tagesverlauf können sich außerdem erneut Gewitter bilden.

Am Dienstag lichten sich die Wolken nur ein wenig, es wird größenteils heiter bis wolkig bei bis zu 28 Grad, sagt der Wetterochs voraus. Bei einer Regenwahrscheinlichkeit von nur 20 Prozent wird es auf jeden Fall trockener als am Vortag.

Am Mittwoch und Donnerstag wird es dann wieder zunehmend hochsommerlicher bei Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke und mit jeder Menge Sonne. Regen ist dann spätestens ab Donnerstag nicht mehr in Sicht. Dem Freibadbesuch steht dann nichts mehr im Wege.

Wenn Sie die Karte nicht sehen, klicken Sie einfach hier.

