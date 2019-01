Trotz Rot über Bahnübergang: Lokomotive rammt Auto

Zug schleifte Wagen 30 Meter mit - Zwei Verletzte - vor 1 Stunde

INGOLSTADT - Ein Autofahrer fuhr in der Nacht auf Mittwoch trotz Rotlichts über einen Bahnübergang in Ingolstadt. Der VW wurde von einem herannahenden Güterzug erfasst. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon, der Beifahrer musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 46-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt wollte mit seinem VW Passat gegen vier Uhr einen Bahnübergang auf Höhe der Röderstraße überqueren. Obwohl die Ampel Rot zeigte, fuhr er über die Gleise. Dort wurde der Wagen von einem herannahenden Güterzug erfasst. Obwohl der Lokführer sofort bremste, schob die Lokomotive den VW Passat 30 Meter vor sich her.

Der aus Allershausen stammende 29-jährige Beifahrer erlitt schwere Kopfverletzungen, der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Der 49-jährige Lokführer blieb unverletzt. Zur Räumung der Unfallstelle mussten die Beilngrieser Straße und die Gleise für eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tok