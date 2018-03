Trotz steigender Temperaturen: In Franken bleibt's frostig

Ein leichter Temperaturanstieg sorgt ab Donnerstag für bessere Laune - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Es wird langsam: Während es am Donnerstag noch einmal richtig kalt wird, läutet das Wochenende endlich die ersehnte Wetter-Wende ein. Am Samstag sind wieder Temperaturen im Plusbereich möglich.

Noch besteht die Chancen, dermaßen beeindruckende Eiszapfen aus nächster Nähe zu beobachten. Spätestens ab dem Wochenende steigen die Temperaturen aber wieder über den Gefrierpunkt, was Tauwetter mit sich bringen wird. © Ole Spata/dpa



Auch wenn sich das Thermometer am Donnerstagmorgen immer noch deutlich im Minus-Bereich befindet - bis zu -11 Grad werden laut dem Wetterdienst von nordbayern.de vorhergesagt - geht es bergauf. Mittags kann man bei strahlender Sonne und Temperaturen um die -2 Grad sogar schon ohne Schal aus dem Haus gehen. Doch Obacht, am Abend fallen die Werte wieder in den zweistelligen Bereich und es weht ein eisiger Westwind.

Dem Wetterochs nach zu urteilen gehen die Prognosen für Freitag stark auseinander. Je nachdem, welchen Kurs das Biskaya-Tief mit seiner warmen Mittelmeerluft einschlagen wird, sind Temperaturen zwischen -5 bis 5 Grad möglich. Auf jeden Fall sollte man vereiste Wasserflächen nach wie vor vermeiden, da sie laut der Stadt Nürnberg nach wie vor nicht sicher sind.

In der Nacht zum Samstag hin breiten sich dichte Wolken über Franken aus und es wird im Morgengrauen mit Werten um die -8 Grad noch sehr kalt. Zur Mittagszeit hin sind dann nach einer gefühlten Ewigkeit definitiv wieder Temperaturen um den Gefrierpunkt möglich. Ein Aufwind, der uns erhalten bleibt: Nachts fällt das Thermometer laut dem Deutschen Wetterdienst gerade mal auf -3 Grad zurück. Viel Zeit, um die traumhaft schöne Winterlandschaft zu genießen, bleibt also nicht mehr.