Trüb, aber bald wärmer: Leichte Aufheiterung in Sicht

Wolken, Böen und Schauer zum Wochenanfang - Doch die Sonne kommt zurück - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Nach dem kurzen Frühlings-Intermezzo am Wochenende wird es ab Dienstag alles andere als gemütlich in Franken. Schauer und Wolken begleiten den Wochenanfang. Doch die baldige Rückkehr des Frühlings zeichnet sich bereits ab.

Auch wenn es nass und trüb bleibt: Zumindest die Temperaturen klettern in den nächsten Tagen wieder nach oben. © dpa



Der Dienstag ist laut Wetterochs und Wetterdienst von nordbayern.de die nette Variante des trüben Montags - nett, weil es die kleine Schwester von Sie-wissen-schon-wem ist. Denn die Temperaturen sollen dann gerade einmal die 6 Grad erreichen. Den ganzen Tag über muss Franken mit Regen und Wolken rechnen. Und dem nicht genug. "Am Dienstag und Mittwoch können gelegentlich bis auf 400 m herab nasse Schneeflocken fallen", so meldet der Wetterochs.

Wird es denn gar nicht besser? Doch! Denn bereits am Mittwoch sollen die Temperaturen laut Kachelmannwetter wieder an die 10 Grad kommen. Die Sonne soll sich dann ebenfalls vor allem am Vormittag durchsetzen. Der Wetterdienst von nordbayern.de glaubt ebenfalls an ein paar Sonnenstrahlen zur Mitte der Woche.

Am Donnerstag bleibt es bei über 10 Grad, allerdings erreichen uns "neue Tiefausläufer mit Wolkenfeldern und einzelnen Regenfällen", schreibt der Wetterochs. Der Wetterdienst von nordbayern.de kündigt für den Donnerstag Schmuddelwetter mit viel Regen an.

Am Freitag wird es laut Deutschem Wetterdienst sogar bis zu 13 Grad warm und auch wieder deutlich sonniger als am Donnerstag. Während es nachts zu Beginn der Woche noch recht kühl sein kann, bleiben die Nächte in der zweiten Wochenhälfte bei über 5 Grad.