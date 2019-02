Trüb, trüber, Februar: Am Wochenende winkt Niederschlag

Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Region vor Glätte - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Wochenende bleibt überwiegend bedeckt. Ab und an kann es regnen. Am Sonntag geht der Regen dann in Schnee über. Die Temperaturen liegen heute tagsüber bei 6 Grad, nachts bei etwa -1 Grad. Morgen wird es dann auch tagsüber nicht viel wärmer.

