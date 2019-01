Trüb und nass: Regen statt Schnee am Sonntag

Zum Wochenstart hält sich das Quecksilber im Plusbereich - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - So schnell kann es gehen: In weiten Teilen Nordbayerns löst Regen den Schneefall ab und dank Plusgraden schmilzt die weiße Pracht rasch. Erst am Mittwoch wird es wieder etwas kälter in der Region.

