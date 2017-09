Trübe Aussichten: Gewitter und Regen am Sonntag

NÜRNBERG - Am Sonntag steigen die Temperaturen zwar etwas, dafür kann es am Nachmittag zu kurzen Gewittern kommen. Ansonsten wechselt sich ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen ab. Ähnlich diffus geht es in der kommenden Woche weiter.

Am Sonntagnachmittag könnte es in Nürnberg wieder ordentlich blitzen. Foto: Tobi Lang



Vom goldenen Herbst ist bislang : Das wechselhafte Wetter bringt immer wieder anhaltende Regenschauer und ziemlich kühle Luft. Für alle, die den Sonntag draußen verbringen möchten, bedeutet das: lieber dicker einpacken und den Regenschirm nicht vergessen! Wir hätten allerdings auch ein paar Alternativen zu bieten:

Der Wetterdienste von nordbayern.de rechnet nur gelegentlich mit Sonnenschein. Stattdessen ziehen meist Wolken über Frankens Himmel, die zum Teil kräftigen Regen und am Nachmittag auch kurze Gewitter mitbringen können. Die Temperaturen steigen auf maximal 15 Grad. Am Abend dürfte es jedoch wieder überstanden sein. Und der Nachthimmel ist unter einer Wolkendecke verborgen. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen bei acht Grad.

Die neue Woche geht ziemlich ähnlich weiter: Der Montag wird durchgehend frisch und regnerisch bei 10 bis 14 Grad. Immer wieder ziehen Schauer über unsere Köpfe hinweg.

Am Dienstag und Mittwoch ändert sich da nicht besonders viel: Der Wetterochs kündigt weiterhin einen kühlen Mix aus Regen, Schauern und Sonnenschein an. Die Tageshöchsttemperaturen liegen wohl bei 16 Grad, in den Nächten kühlt es auf 6 Grad ab.

Für alle, die es lieber warm haben, hätten wir noch ein paar Tipps, wie sich beim Heizen ordentlich Geld sparen lässt:

