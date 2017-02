Trübe Aussichten: Samstag bleibt grau und nass

Wolken am Samstag, Sonne am Sonntag, Regen am Montag - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Der Winter ist noch nicht vorbei. Der Samstag wird bewölkt und kühler, der Sonntag sonnig. In der neuen Woche allerdings wird es ungemütlich.

So richtig gemütlich ist es draußen zwar nicht, aber auch nicht wahnsinnig kalt. Also ist durchaus ein kleiner Spaziergang drin. © dpa



So richtig gemütlich ist es draußen zwar nicht, aber auch nicht wahnsinnig kalt. Also ist durchaus ein kleiner Spaziergang drin. Foto: dpa



Am Samstag verschwindet der Regen vorübergehend, aber eine Wolkendecke bleibt den ganzen Tag über, die Temperaturen steigen auf bis zu sechs Grad. Gegen Abend kann es etwas aufklaren, in der Nacht sehen wir die Sterne. Die Temperaturen bewegen sich deshalb um den Gefrierpunkt, prognostiziert wetter.com.

Der Sonntag startet mit leichtem Nebel, bevor sich die Sonne durchsetzt. Es weht ein leichter Westwind. Bis zum Mittag scheint sie noch, ab dem Mittag ziehen erste Wolken auf, es bleibt aber heiter. Die Temperaturen bleiben wie am Samstag bei sechs Grad. Die gute Nachricht, es bleibt trocken.

Egal ob drinnen oder draußen, unsere Wochenendtipps sind für jedes Wetter gut:

Der Regen könnte uns aber in der neuen Woche wieder beehren. Der Wetterdienst von nordbayern.de sieht für den Montag einen sonnigen Start voraus, am Nachmittag steigt aber die Regenwahrscheinlichkeit wieder an.

Der Dienstag wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit ziemlich nass.