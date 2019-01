Trübe Aussichten und Regen: DWD warnt vor Blitzeis

Die Temperaturen steigen zum Wochenende über Null - Glatteis in Franken - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Der Regen am Samstag sorgt für Glatteis in der Region: Zwar wird es nicht mehr ganz so frostig, doch für Autofahrer und Fußgänger ist besondere Vorsicht geboten. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis zum Nachmittag vor gefährlichem Blitzeis.

Bilderstrecke zum Thema Schneeräumen: Diese acht Dinge sollten Sie beachten Die weiße Pracht ist nicht nur schön, sie bedeutet für Hausbesitzer und Mieter vor allem auch: Schaufel schnappen und ran an den Schnee. Wer der gesetzlichen Pflicht nicht nachkommt, kann heftig zur Kasse gebeten werden. Acht Dinge, die Sie beim Schneeräumen beachten sollten.