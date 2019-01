Trübe Aussichten: Viel Regen am Sonntag

Die Sonne ist am Sonntag nicht zu sehen

NÜRNBERG - Am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag liegen die Temperaturen bei 2 Grad. Tagsüber bleibt es dann am Sonntag bedeckt und es kommt immer wieder zu Regen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 7 Grad.

