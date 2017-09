Trüber Wahltag: Regenwolken ziehen über Franken

Der sonnige Samstag wird von einem grauen Sonntag abgelöst - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - Am Sonntag trudeln aus Nordost langsam Wolkenfelder ein, die mancherorts für leichten Regen sorgen. Auch die nächste Woche scheint eher kühl und grau zu werden.

Am Sonntag verspricht ein Blick in den Himmel kein schönes Bild: Graue Wolkenfelder ziehen über die Region. © Olivia Barth-Jurca



Am Sonntag verspricht ein Blick in den Himmel kein schönes Bild: Graue Wolkenfelder ziehen über die Region. Foto: Olivia Barth-Jurca



Der Wetterochs prophezeit für den Sonntag eher durchwachsenes Wetter: Von Nordosten trudeln Wolkenfelder ein, die vereinzelt zu kleinen Schauern führen könnten. Auch in Sachen Temperatur lässt der Sonntag zu wünschen übrig: Laut wetter.de erwarten und höchstens 16 Grad.

Doch am Wochenende sollte man nicht nur auf der faulen Haut liegen, in der Region ist schließlich jede Menge los: Ob Romantiker, Actionhelden und sogar Veggie-Fans - in unseren Wochenendtipps findet garantiert jeder etwas, versprochen.

Bilderstrecke zum Thema Lyrik, Kunst und Veggie-Messe: Das sind unsere Wochenendtipps Das kommende Wochenende hat es in sich. So wird am Sonntag nicht nur ein neuer Bundestag gewählt, sondern auch der neue fränkische Meister im Fußball ermittelt, wenn sich Club und Kleeblatt im Ronhof gegenüber stehen. Doch damit nicht genug. Bühne frei für unsere Wochenendtipps.



Die nächste Woche startet dann relativ langweilig: Am Montag und Dienstag meldet wetter.com weiterhin leichten Regen und graue Wolken am Himmel. Auch Temperaturen über 18 Grad sind nicht zu erwarten. Besonders am Dienstagabend sollte der Regenschirm nicht daheim bleiben.Für den Mittwoch prophezeit der Wetterdienst von nordbayern.de allerdings wieder bis zu 20 Grad. Das macht Hoffnung auf einen entspannten Herbsttag!

Bilderstrecke zum Thema September, Du Miesepeter! So schön war es 2016 in der Region Der Blick nach außen verspricht derzeit nur tristes Regenwetter. Die unangenehme Seite des Herbst hat sich unlängst über Franken breit gemacht, aber Halt: Es ist doch erst September. Noch vor einem Jahr tobten sich die Menschen in der Region in den Freibädern aus oder präsentierten sich mit Dirndl oder Tracht auf so manchem Fest. Glauben Sie nicht? Wir haben den Beweis in Bildern.



nb