Ein junger Mann kam in der Nacht zum Sonntag auf die Idee, auf einem Supermarktparktplatz in der Nürnberger Straße in Bayreuth noch ein paar Runden zu drehen. In seinem betrunkenen Zustand gelang ihm dass allerdings nicht mehr so gut, sodass er mit dem Wagen frontal in die Fensterfront einer VR-Bank-Filiale prallte. Er hinterließ jede Menge Schaden. © NEWS5