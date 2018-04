Rund um den alten Neptunbrunnen drehten Jogger beim Nürnberger Stadtparklauf ihre Runden - und das bei bestem Frühlingswetter. Die 150 Sportler schafften bei dem Wohltätigkeitslauf zusammen ganze 2200 Kilometer. Der Erlös der Veranstaltung in Höhe von 1342 Euro geht an die alternative Jugend- und Drogenhilfe Mudra.

Die Wetterbedingungen in Treuchtlingen am Samstagabend waren optimal für die zehnte Auflage des Kneipenfests Kulttour.

Am Sonntagnachmittag wurden insgesamt drei Personen bei einem Motorradunfall nahe Markersreuth (Lkr. Hof) verletzt. Ein Biker war auf ein anderes Motorrad aufgefahren. Die Staatsstraße 2461 war zur Bergung und Unfallaufnahme längere Zeit gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Eine weiße Pracht, die zum Träumen einlädt. Auch in diesem Jahr hüllt die Kirschblüte Franken wieder in ein wahres Blütenmeer. In der gesamten Region lassen sich wunderschöne Bilder bestaunen - wir haben die schönsten Impressionen gesammelt!