Tschüss Arktiskälte: Wochenende grüßt uns mit Tauwetter

Ein leichter Temperaturanstieg sorgt ab Freitag für bessere Laune - vor 8 Stunden

NÜRNBERG - Wer nochmal Schlittschuhfahren möchte, sollte sich beeilen. Am Wochenende könnten die Eisflächen recht schnell zum Schmelzen kommen. Die Temperaturen werden erstmals wieder zweistellig - und das im Plusbereich. Gute Nachrichten für alle Kältehasser.

Hoch die Hände Wochenende: Alle Kältehasser dürfen sich freuen, pünktlich zum Wochenende setzt das Tauwetter ein und heizt unsere sonnigen Gemüter zumindest ein bisschen ein. © Christian Charisius/dpa



Was haben wir gebibbert und oftmals auch gejammert in den letzten Tagen. Doch damit soll pünktlich zum Wochenende Schluss sein: Der Freitag zeigt sich bereits etwas milder, bleibt aber mit Höchstwerten von einem Grad immernoch ziemlich kühl. Niederschlag wird laut wetter.de nicht erwartet. Dafür werden wir mit bis zum fünf Sonnenstunden überrascht. Noch sind die Eisflächen in Nürnberg und Umgebung sind zum Eislaufen freigegeben. Man sollte sich jedoch im Internet informieren, da das Tauwetter die Eisschicht schnell zum Schmelzen bringen kann.

In der Nacht zum Samstag hin breiten sich dichte Wolken über Franken aus und es wird im Morgengrauen mit Werten um die -2 Grad noch etwas kalt. Laut Wetter.com kann es sogar Morgens zu leichtem Schneefall kommen. Zur Mittagszeit hin sind dann wieder Temperaturen um die 3 Grad möglich.

Der Wetterochs vermeldet für den Sonntag jedoch sogar 6 bis 11 Grad über Null. Fast schon frühlingshafte Verhältnisse. Es bleibt abzuwarten welcher Wetterdienst recht behält. Dennoch ist es ein Aufwind, der uns erhalten bleibt: Nachts fällt das Thermometer laut dem Deutschen Wetterdienst gerade mal auf -3 Grad zurück. Viel Zeit, um die traumhaft schöne Winterlandschaft zu genießen, bleibt also nicht mehr.