Tschüss, Hochsommer: Ab jetzt wird's nass und kalt

Das Ende der Woche präsentiert sich regnerisch und kalt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Während die ersten Tage der Woche mit schönstem Sommerwetter aufwarten konnten, sieht die Sache nun ganz anders aus - es wird kalt und ungemütlich und allgemein recht herbstlich. Zeit, Jacken und Schirme auszupacken!

Da kapituliert selbst der Regenschirm: Stellenweise kann es zu starken Regenfällen mit großen Niederschlagsmengen kommen. © dpa



Der Donnerstag kann nicht an das wunderbare Wetter vom Wochenanfang anknüpfen, vielmehr läutet er neben dem Ende des Augusts auch das Ende des Sommerwetters ein. Von 30 Grad und mehr müssen wir uns erst einmal verabschieden, die Quecksilbersäule wird sich um die 20-Grad-Marke herum einpendeln. Die Regenwahrscheinlichkeit am Donnerstag beträgt laut dem Wetterdienst von nordbayern.de satte 60 Prozent.

Der Freitag lässt uns dann sofort wissen, dass er nicht mehr zum August, sondern schon zum September gehört: Der Wetterochs warnt vor großen Niederschlagsmengen, das Thermometer fällt in sehr (sehr!) unschöne Regionen, erwartet werden nicht mehr als 14 Grad - das war es dann erst mal mit dem Hochsommer.

Der Samstag und Sonntag versprechen leider keine Besserung. Es bleibt weiterhin regnerisch und frisch bei Temperaturen um die 15 Grad. Veranstaltungen im Freien haben schlechte Karten, auch wenn der Wetterochs für den Sonntag zumindest keinen weiteren Regen mehr prophezeit.

Der Blick auf das Wetter in Europa bei wetter.de verrät: Am Wochenende ist Deutschland der Nordpol Europas, niedrigere Temperaturen als bei uns hat es einzig in Skandinavien. Das wird sich auch zu Beginn der nächsten Woche nicht ändern - der Herbst kommt.

