Über 100 Schildkröten untersucht - jede hatte Plastik im Bauch

Mehr als 800 Plastikstückchen in den Meerestieren gefunden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jedes Jahr landen Millionen Tonnen von Plastiktüten, Folien und Verpackungen im Meer - unsere Ozeane versinken im Plastik und immer mehr Tiere fallen den Folgen zum Opfer. Jetzt haben Forscher über 100 Meeressschildkröten aus aller Welt auf Plastikteilchen untersucht und eine traurige Entdeckung gemacht. Jede hatte Kunststoff im Körper.

Ein Forschungsergebnis lässt die Welt aufschrecken: Aus über 100 untersuchten Schildkröten aus aller Welt hatte jede einzelne Plastikteilchen im Magen. © dpa/Frank Leonhardt



Ein Forschungsergebnis lässt die Welt aufschrecken: Aus über 100 untersuchten Schildkröten aus aller Welt hatte jede einzelne Plastikteilchen im Magen. Foto: dpa/Frank Leonhardt



Anhand eines Experimentes wollten die Wissenschaftler herausfinden, wie weit verbreitet der Plastikmüll tatsächlich ist. Dazu haben sie die Mägen von insgesamt 102 Meeresschildkröten aller weltweit bekannten Arten auf Plastikteilchen untersucht. Ihre Ergebnisse der Forschung wurden in der Fachzeitschrift "Global Change Biology" veröffentlicht - übersetzt trägt die Analyse den Titel "Verschlucktes Microplastik ist bei Meeresschildkröten allgegenwärtig". Was so trocken und simpel klingt, ist eigentlich richtig ernst: Jede, der untersuchten Schildkröten hatte Kleinstteilchen von Plastik im Magen, egal ob sie aus dem Atlantik, dem Pazifik oder dem Mittelmeer stammte.

Bilderstrecke zum Thema Plastik, nein danke! Zehn Alternativen für ein Leben ohne Kunststoff Knapp 25 Kilo Plastikmüll hinterlässt jeder Deutsche im Jahr. Lediglich aus der Hälfte dessen, was im gelben Sack landet, entstehen neue Produkte. Der Rest wird verbrannt und belastet unsere Umwelt. Allerdings kann jeder dazu beitragen, dass weniger Plastikmüll anfällt. Welche plastiksparenden Alternativen es gibt, verraten wir hier!



Obwohl jeweils nur ein kleiner Teil des Darms untersucht wurde, fand das Forscherteam mehr als 800 Plastikstückchen. Daraus schließen die Experten, dass im ganzen Körper "20 Mal mehr Plastik" zu finden sein dürfte.

Auch Microplastik entdeckt

Der größte Teil des Kunststoffs bestand auf Synthetik-Fasern, wie sie so auch in Polyester vorkommen. Außerdem wurde Microplastik entdeckt sowie Plastikfragmente aus Bechern, Besteck und anderem Plastikmüll. Das Tiersterben hat bereits etliche Menschen zum Umdenken bewegt. So will Österreich beispielsweise bis 2020 Tüten und auch Mikroplastik in Kosmetik verbieten.

Auch in Deutschland denkt man mittlerweile über mehr Müllvermeidung nach - doch in der europäischen Rangliste nehmen wir einen traurigen Spitzenplatz ein. Die Europäische Kommission hat Anfang des Jahres eine Strategie gegen Platikmüll vorgestellt. So sollen Plastiktrinkhalme und Plastikteller verboten werden, um die Ozeane zu schützen.

Bilderstrecke zum Thema Müllstrudel bis Recycling: 10 Dinge, die Sie über Plastik wissen müssen Wussten Sie, dass in einer Plastiktüte mehr Erdöl steckt als in vier Schnapsgläser passt? Oder dass weit mehr als die Hälfte aller Fische in der Nordsee Kunststoffteile im Körper haben? Zehn Fakten rund um ein Material, das uns täglich in unserem Alltag begegnet - und das einige Überraschungen bereithält.



jm