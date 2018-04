Über 20 Grad und blauer Himmel: Sonne satt am Sonntag

Bestes Wetter am letzten Tag des Frühlings-Volksfestes - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Zum Abschluss des Nürnberger Frühlings-Volksfestes strahlt die Sonne und beschert uns Temperaturen von bis zu 23 Grad. Das sollten wir genießen, denn zum Wochenstart wird's weniger rosig.

Auch in der nächsten Woche - nach einem regnerischen Montag - können wir den Frühling in vollen Zügen genießen. © Günter Distler



Auch in der nächsten Woche - nach einem regnerischen Montag - können wir den Frühling in vollen Zügen genießen. Foto: Günter Distler



Am Sonntag legt die Sonne, so verrät es der Wetterochs, noch einmal eine Schippe drauf, die Temperaturen knacken die 20-Grad-Marke. Wem es bei voraussichtlichen Höchstwerten um die 23 Grad bereits zu warm ist, der darf sich über den frischen Wind freuen, der aus wechselnden Richtungen zu erwarten ist. Ideales Wetter also für alle, die einen unserer zahlreichen Freizeittipps angehen möchten:

Bilderstrecke zum Thema Kleinkunst, Sandkunst, Stadtwaldlauf: Die Wochenendtipps Mehr als dreißig unterschiedliche Event-Hinweise haben wir auch in dieser Ausgabe für Sie zusammengetragen. Darunter finden sich wie immer höchst unterschiedliche Veranstaltungen. Vom Stars-Wars-Konzert in der Meistersingerhalle über das Oldtimertreffen auf dem Volksfestplatz bis hin zur Veggienale reicht die dieswöchige Bandbreite.



Zum Wochenstart am Montag zieht sich die Sonne erstmal zurück und macht Platz für graue Wolken. Es bleibt mit Werten um maximal 17 Grad ,so die Vorhersage auf wetter.com., zwar angenehm warm, den ganzen Tag über ist jedoch mit Regen zu rechnen. Spätestens am Abend wird es dann überall nass.

Am Dienstag schaut's aber schon wieder besser aus: Nach morgendlichen Nebenfeldern wird es zur Mittagszeit hin wieder sonnig bei rund 21 Grad. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit sinkt laut dem Wetterdienst von Nordbayern.de auf 20 Prozent. Am Mittwoch wird das Wetter sogar noch einen Ticken sommerlicher: Uns erwarten bis zu 24 Grad und absolut keine einzige Regenwolke am Himmel.