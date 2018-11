Über Majuskel und moderne Zeiten

Das Buch aus dem Gunzenhäuser Verlag, das im Museum Industriekultur vorgestellt wird. © Foto: Pühn



Mittlerweile sind die hölzernen Setzkästen selbst als dekorativer Wandschmuck schon ziemlich aus der Mode. Hans Pühn, gelernter Schriftsetzer und langjähriger Redaktionsleiter bei der Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung, erinnert sich in einem fein gestalteten Band an Zeiten, in denen sich in solchen Kästen in Druckereien noch Buchstabe an Buchstabe reihte.

"Erinnerungen an die Bleizeit des gedruckten Wortes" nennt Pühn sein Werk. Ohne romantisierende Verklärung, aber mit spürbarer Hingabe beschreibt er darin aus Sicht des jungen Hans — das ist er selbst — die technische Entwicklung ab den 1960er Jahren, die er als Lehrling, Geselle und schließlich Redakteur erlebte.

Die einschneidenden Veränderungen des Berufsbilds Schriftsetzer kann er anschaulich aus eigener Erfahrung schildern. Bleilettern und gegossene Zeilen degradierte der Lichtsatz innerhalb weniger Jahre zur Bedeutungslosigkeit. Hans Pühns Buch ist aber nicht nur eine einfühlsame Reminiszenz an eine alte Technik.

Er beschreibt ebenfalls, wie die Kooperation mit den Nürnberger Nachrichten der rund 160 Jahre alten Roth-Hilpoltsteiner Heimatzeitung auf einem schwierigen Markt das Überleben sicherte. Und Pühn plädiert für Gelassenheit beim Blick auf die Zukunft der Tageszeitung. Bei der ständig steigenden Flut an weltweiten Nachrichten, hätten die Zeitungsmacher erkannt, dass die lokale und regionale Berichterstattung bei Lesern ankommt. Mit sorgfältig recherchierten Geschichten würden Journalisten in Zeiten von Fake News zu Garanten für Verlässlichkeit.

Die Texte Pühns sind angereichert mit Anekdoten aus einem reichen Arbeitsleben. Außerdem enthält der Band viele Fotos und einige Zeichnungen von Werner Thiel. Das Inhaltsverzeichnis hätte ausführlicher sein können, um den Leser durch das Buch zu führen.

Sehr schön ist das achtseitige Glossar am Ende. Dort erfährt man zum Beispiel, dass Majuskel keine gefährliche Krankheit sind, sondern Großbuchstaben, und Punzen kein schmutziges Schimpfwort für Lehrlinge, sondern Teil einer Drucktype.

Hans Pühn: Das Brot des Schriftsetzers; Emmy Riedel, Buchdruckerei und Verlag GmbH, Gunzenhausen 2018; ISBN: 987-3-9815571-5-2; Preis: 13,80 Euro. Am Samstag, 8. Dezember, 14 Uhr, wird das Buch im Nürnberger Museum Industriekultur, Äußere Sulzbacher Straße 62, vorgestellt, inklusive einer Vorführung in der Druckwerkstatt.

