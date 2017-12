Überfall in Fürth: Frau gibt Hinweise bei Aktenzeichen XY

Verschwinden von Heidi D. aus Fischbach wurde in der Sendung thematisiert - vor 15 Minuten

NÜNRBERG - Sie wurden überfallen, gefesselt, eingesperrt: Ein brutaler Kriminalfall aus Fürth landete am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" - und die Beamten bekamen dabei neue Hinweise. Auch ein weiterer Fall aus Franken war in der Sendung Thema.

Diese Phantombilder von den Fürther Einbrechern (links) veröffentlichte die Polizei. Derweil blieb Heidi D. (rechts) verschwunden. © Polizei/Roland Fengler



Diese Phantombilder von den Fürther Einbrechern (links) veröffentlichte die Polizei. Derweil blieb Heidi D. (rechts) verschwunden. Foto: Polizei/Roland Fengler



Plötzlich wurden sie überwältigt: Unter einem Vorwand drangen zwei Männer bereits im November 2016 in die Wohnung zweier Frauen im Fürther Stadtteil Eigenes Heim ein. Dort, so lautet zumindest der aktuelle Ermittlungsstand, wurden sie gefesselt und im Badezimmer eingesperrt. Unter Androhung von Gewalt forderten die bislang noch flüchtigen Täter einen Safeschlüssel von den Frauen - und stahlen einen "größeren Geldbetrag". Konkreter wird die Polizei nicht.

Die Fürther Kriminalpolizei kam bei ihren Ermittlungen nicht weiter, auch eine Suche mit Phantombildern lief ins Leere. Nun erhofften sich die Verantwortlichen neue Hinweise über die Kriminalsendung "Aktenzeichen XY", die am Mittwoch im ZDF ausgestrahlt wurde. Nachdem die nachgestellte Tat in einem Filmbeitrag ausgestrahlt worden war, meldete sich eine Zuschauerin, die den Beamten neue Hinweise geben konnte. Sie gab an, offenbar wenige Tage nach der Tat ein Gespräch zwischen mehreren Personen gehört zu haben, bei denen es um einen Überfall und einen Tresor ging. Zusätzlich stellte die Anruferin eine Verbindung zu den in der Sendung gezeigten Phantombildern her.

Bilderstrecke zum Thema Seit vier Jahren verschwunden: Postbotin Heidi aus Fischbach Am 14. November 2013 geht Heidi Dannhäuser zum joggen in den Wald bei Fischbach - und kehrte bis heute nicht zurück. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus, tappt aber weiter im Dunklen. Die Familie hofft weiter, dass die 50-Jährige wieder auftaucht. Ein Chronik des mysteriösen Falls in Bildern.



Heidi D. seit über vier Jahren verschwunden

In der ZDF-Sendung wurde noch ein weiterer Fall thematisiert, der die Region schon länger beschäftigt. Seit dem 18. November 2013, also seit mittlerweile über vier Jahren, ist Heidi D. aus Fischbach verschwunden. Immer wieder hatte die Kriminalpolizei Spuren, ein Waldstück unweit des Hauses der damals 49-jährigen Postbotin wurde von einem Großaufgebot durchforstet, Flugblätter verteilt - doch ihr Verschwinden bleibt rätselhaft.

Auch wenn die Ermittler keine konkreten Hinweise haben, geht man bei den Behörden von einem Verbrechen aus. An ein geplantes Abtauchen glaubt kaum jemand.

Zeugen können sich in allen Dienststellen in Bayern sowie beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 09 11 2112 - 3333 melden.

tl