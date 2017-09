Überfall oder Halluzination? Rätsel um betrunkenen Mann

18-Jähriger hielt Polizei in Burgkunstadt auf Trab - vor 24 Minuten

BURGKUNSTADT - Am Freitagabend meldete ein 18-jähriger Mann aus Burgkunstadt, er sei von einer Gruppe mehrerer Personen überfallen worden. Vor Ort bot sich den Beamten allerdings ein ganz anderes Bild. Zeugen des Vorfalls werden dringend gesucht.

Gegen 22.15 Uhr rief der Mann bei der Einsatzzentrale an und meldete, dass er in Burgkunstadt von mehreren Polen angegriffen und geschlagen worden sei. Als die Polizei vor Ort eintraf, lief der Anrufer jedoch mitten auf der Straße umher, ließ sich mehrmals zu Boden fallen und schrie dabei lautstark herum.

Die Polizisten verständigten den Rettungsdienst, da der Mann mehrere Wunden am Oberkörper hatte. Was genau vorgefallen war, konnten die Beamten vor Ort aber nicht ermitteln. Der Grund dafür ist die starke Alkoholisierung des Mannes und Sprachbarrieren aufgrund seines Migrationshintergrunds. Anwesende, Freunde und Bekannte des 18-Jährigen gaben an, nichts von einer Auseinandersetzung bemerkt zu haben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Lichtenfels zu melden.

