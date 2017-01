Überfrierende Nässe: Wetterdienst warnt vor Glätte

NÜRNBERG - Zwar ist der Schnee der letzten Tage zu großten Teilen schon wieder geschmolzen, doch ganz verlassen hat uns der Winter noch nicht. Am Wochenende erwarten uns neue Schneefälle. Stürmisch wird es am Freitag und derzeit sorgt überfrierende Nässe noch für glatte Straßen.

Vorsicht, überfrierende Nässe: Noch bis 10 Uhr warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glatteis in der Region. © dpa



Der Deutsche Wetterdienst hat mehrere amtliche Wetterwarnungen ausgegeben. Fußgänger und Autofahrer müssen sich bis 10 Uhr vor allem auf Glatteis aufgrund von überfrierender Nässe einstellen.

Der Donnerstag wird wärmer: Minusgrade drohen nicht, 2 Grad sind drin - wetter.de rechnet für den Nachmittag sogar mit 3 Grad plus. Ab und zu ist mit leichtem Regen zu rechnen. Nur in höheren Lagen fällt auch Schnee. Die Sonne lässt sich kaum blicken und es werden Windgeschwindigkeiten von mehr als 40 Stundenkilometern erreicht.

Der Freitag wird stürmisch und regnerisch. Die Böen sollen sogar bis zu 90 Stundenkilometer erreichen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 3 Grad, was sich bei dem stürmischen Wind laut wetter.com allerdings wie -7 Grad anfühlt. In der Nacht auf Samstag fallen die Temperaturen dann nochmals ab auf -2 Grad und es kommt zu neuen Schneefällen.

So ähnlich bleibt das Wetter dann auch am Wochenende. Bei Temperaturen um die 0 Grad und mäßigen bis frischen Böen kann es dann in der Nacht auf den Sonntag bei verbreitetem Schneefall zu starken Verwehungen kommen. Anfang kommender Woche soll es laut Wetterochs frostig-kalt werden.

Skihasen und Snowboardfans kommen bei dem Wetter auf ihre Kosten. Unsere Karte zeigt, wo es Skilifte in der Region gibt: