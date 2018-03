Überfüllte Klinik weigerte sich, Notfallpatienten aufzunehmen

NEUHAUS/BAYREUTH - Vor wenigen Tagen hat das Klinikum Bayreuth eine Notfall-Einweisung auf die Intensivstation abgewiesen, weil der Patient, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte, nicht aus dem eigenen Einzugsgebiet kam.

Wenn Krankenhäuser überfüllt sind, müssen Notärzte die Einrichtungen manchmal dazu zwingen, Notfall-Patienten aufzunehmen. © Foto: Uwe Anspach/dpa



Kurz vor 23 Uhr kippte in einer Firma im Nürnberger Land ein 57-Jähriger um. Rettungskräfte waren schnell vor Ort, reanimierten den Mann mit einem Defibrillator und leisteten sehr gute Arbeit, wie der diensthabende Notarzt gegenüber der Hersbrucker Zeitung sagt. Während der Mediziner, der namentlich nicht genannt werden will, mit der Behandlung des Patienten beschäftigt war, versuchten Sanitäter ein Bett auf der Intensivstation eines Krankenhauses zu ergattern. Das erwies sich, wie zuletzt häufiger, als schwierig.

Der Notarzt schildert die Situation: Infrage kamen Nürnberg Süd, wo kein Bett frei war, Amberg und Bayreuth. Die Entfernung wäre jeweils dieselbe gewesen. Das Problem: Die Uhr tickte, jede verlorene Minute hätte Folgeschäden, wie eine Herzschwäche, im Extremfall den Tod des Patienten bedeuten können, sagt der Experte, der seit 15 Jahren Einsätze in der Hersbrucker Schweiz fährt. Bayreuth habe die Aufnahme abgelehnt mit der Begründung, für Patienten aus dem Nürnberger Land keinen Platz mehr zu haben. Der Notarzt ließ das nicht gelten und erzwang die Aufnahme.

Selbst vor Ort habe er sich rechtfertigen müssen. Zum Beispiel dafür, warum er nicht in das gleich weit entfernt gelegene Erlangen gefahren sei. In Kilometern stimme das zwar, entgegnete der Notarzt, über die Dörfer hätte es aber viel länger gedauert, erst recht mit einem Patienten, der beatmet wird. Die Situation erbost den Notarzt: "Das kann doch nicht sein!"

"Am Rande ihrer Kapazität"

Der leitende Arzt der Bayreuther Notfallaufnahme, Florian Knorr, sagt, gegen Mitternacht sei die Intensivstation aus der regionalen Notfallversorgung abgemeldet gewesen, die Klinik bewege sich derzeit am Rande ihrer Kapazität. Der Notarzt allerdings hatte zum Zeitpunkt der Anfrage über die Integrierte Leitstelle gehört, in Bayreuth sei zwar noch ein Intensivbett frei, das die Klinik aber für Notfälle aus ihrem eigenen Einzugsgebiet reservieren wollte. "Wenn es irgendwie geht."

Das klärte sich zwischenzeitlich: Bei einem primären Notfall, wozu ein Patient nach Herz-Kreislauf-Stillstand zählt, würden grundsätzlich auch Bürger anderer Kreise stationär aufgenommen, wenn es irgendwie geht, erklärt Knorr. "Donnerstagnacht war die Intensivstation tatsächlich komplett voll. Nur für Notfälle aus Bayreuth ziehen wir zusätzlich Reanimationsbetten heran und statten sie behelfsmäßig aus", sagt Knorr. Deshalb sei die Klinik noch nicht abgemeldet gewesen.

Menschen aus anderen Kreisen sollten dann aber in näher gelegene Kliniken gebracht werden. Der Patient aus dem Nürnberger Land habe dieses für Bayreuther gedachte Notbett schließlich bekommen. "Was wäre erst los, wenn für einen Notfall aus Bayreuth hier dann kein Platz mehr gewesen wäre?", fragt Knorr.

Warum ist alles so knapp? Durch die Grippe-Welle hätten sich viele Krankenhäuser im Umfeld abgemeldet, sie sind voll belegt. Nach Bayreuth kommen auch Patienten aus Einzugsgebieten anderer Krankenhäuser, die mit ihren leichteren Krankheiten die Plätze einnehmen. So fehlten schon mal Betten für Menschen, die dringend intensiv versorgt werden müssen, auch aus dem eigenen Kreis. Länger geplante Operationen würden ohnehin schon verschoben. Es zeige sich, so Knorr, dass — anders als die Politik behauptet — die Krankenhauskapazitäten nicht ausreichen. Das sieht der Notarzt aus der Hersbrucker Schweiz ähnlich. Beide Mediziner bestätigen: Erzwungene Einweisungen durch Notärzte nehmen zu.

Michael Scholz