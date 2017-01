Am Freitag ist es gegen 10.30 Uhr auf der B8 bei Würzburg zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw gekommen. Der 75-jährige Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 81-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. © NEWS5 / Ittig