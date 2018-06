Überschuldung in Bayern ist überdurchschnittlich hoch

WIESBADEN - 30 mal mehr als das Einkommen - das sollten überschuldete Bürger in Bayern zurück zahlen, wenn es nach ihren finanziellen Rückständen geht. Damit liegt der Freistaat sogar noch über dem Durchschnitt.

Überschuldete Menschen in Deutschland müssen im Schnitt 28 mal mehr zurück zahlen, als sie überhaupt verdienen. © Heiko Wolfraum/dpa



Überschuldete Verbraucher in Deutschland stehen im Schnitt mit dem 28-Fachen ihres Monatseinkommens in der Kreide. Auf 30.170 Euro summierten sich nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes die Schulden von Betroffenen, die im Jahr 2017 eine Schuldnerberatungsstelle aufgesucht haben.

Am schwersten an ihrer finanziellen Last zu tragen haben nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Mittwoch überschuldete Verbraucher in Rheinland-Pfalz: Sie hatten im Schnitt 37.518 Euro Schulden und damit das 35-Fache ihres durchschnittlichen Monatseinkommens. Oder anders ausgedrückt: Könnte ein Betroffener sein gesamtes Einkommen zum Abtragen der Schulden einsetzen, wäre er nach 35 Monaten schuldenfrei.

Auch in Bayern Überschuldung über dem Durchschnitt

In Bayern stehen Überschuldete im Schnitt mit 32.495 Euro in der Kreide. Dabei verdienen sie aber im Schnitt nur 1077 Euro monatlich. Somit liegt auch im Freistaat die Überschuldungsintensität über dem Durchschnitt - sie beträgt 30.

Im Saarland (33.775 Euro Schulden) bräuchten Verbraucher demnach in einem solchen – hypothetischen Fall – 34 Monate, um ihren Schuldenberg abzutragen, in Nordrhein-Westfalen (36.090 Euro) wären es 32 Monate. Am geringsten belastet waren im Bundesländervergleich Menschen in Mecklenburg-Vorpommern (22.025 Euro), die im günstigsten Fall 23 Monate für den Schuldendienst bräuchten.

Eine plausible Erklärung, warum es zwischen den einzelnen Ländern so starke Unterschiede gibt, konnten die Statistiker nicht abgeben. Das durchschnittliche Monatseinkommen der Betroffenen sei in den meisten Fällen nicht der Grund: Es lag auf einem ähnlichen Niveau zwischen 925 und 1193 Euro. Hauptursache für das Abrutschen in die Schuldenfalle ist Arbeitslosigkeit. Die Zahlen beruhen auf Angaben von 528 der rund 1400 Schuldnerberatungsstellen in Deutschland zu etwa 127.000 beratenen Menschen. Die Daten wurden anschließend hochgerechnet.

