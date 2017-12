Überschwemmungen in Franken und der Oberpfalz

In Ansbach und im Landkreis Neumarkt sind Flüsse über die Ufer getreten - vor 7 Stunden

MÜNCHEN - An Silvester haben starker Regen und Schneeschmelze zunächst in Ober- und Mittelfranken zu leichtem Hochwasser geführt. Auch in der Oberpfalz kam es vereinzelt zu Überschwemmungen.

Weil die Rezat am Sonntagmorgen in Ansbach über das Ufer trat, mussten Autos von einem Parkplatz abgeschleppt werden. © NEWS5 / Haag



Am Sonntagmorgen trat in Ansbach die Rezat so weit über die Ufer, dass ein Abschleppdienst die Autos von einem angrenzenden Parkplatz entfernen musste. Auch in der Oberpfalz kommt es vereinzelt zu Überschwemmungen. Bei Berngau im Landkreis Neumarkt konnte ein Bach die Wassermassen nicht mehr fassen. Er ist über die Ufer getreten.

Wie es im Hochwasserlagebericht hieß, wurde an einigen Flüssen Meldestufe zwei erreicht - das bedeutet, dass vor allem land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet wurden und es an kleineren Straßen Einschränkungen geben könnte. Obwohl die Regenwolken im Laufe des Vomittags weiter zogen, besteht weiterhin für weite Teile Ober- und Mittelfrankens eine Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen.

Im Lauf des Tages rechnen die Experten mit weiteren Überschwemmungen in den bayerischen Mittelgebirgen. Das neue Jahr startet in Bayern stürmisch - der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Sturmböen auf den Gipfeln der nördlichen Mittelgebirge und der Alpen.

