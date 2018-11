Umfrage: Möchten Sie von uns täglich Wetter-Infos per WhatsApp erhalten?

Ihre Meinung ist uns wichtig - Im Artikel können Sie abstimmen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit dem WhatsApp-Kanal von nordbayern.de erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Franken und der Oberpfalz immer sofort auf Ihr Smartphone - schnell, unkompliziert und kostenlos. Wir überlegen uns ständig, wie wir unser Angebot noch besser abstimmen können. Daher fragen wir nun Sie.

Mehrmals täglich schicken wir Ihnen aktuelle Nachrichten aus Franken und der Oberpfalz auf Ihr Smartphone und immer wieder erhalten wir direkt Feedback von Ihnen. Manche User möchten weniger Sportmeldungen erhalten, andere hingegen mehr aus der Politik und wieder andere loben unsere Auswahl. Für uns ist WhatsApp ein wichtiger Vertriebs- und Feedback-Kanal, weshalb wir ständig daran arbeiten, unser Angebot zu verbessern.

Wir möchten nun gerne von Ihnen wissen, ob Sie sich über ein tägliches Wetter-Update für die Region per WhatsApp freuen würden. Stellen Sie sich einfach folgendes Szenario vor: Sie sitzen am Frühstückstisch und wir schicken Ihnen die Infos auf Ihr Smartphone, ob sie im Tagesverlauf noch einen Regenschirm benötigen oder ob die dünne Jacke reicht. Eben alles, was Sie über das Wetter des Tages wissen müssen. So dass Sie optimal ausgerüstet in den Tag starten können.

Kling das gut? Oder verzichtbar? Hier können Sie abstimmen - wir sind gespannt!

Danke fürs Mitmachen!

psz