Umschwung steht bevor: So wird das Wetter an Silvester

Warme Atlantikluft verzieht sich - Prognosen für den Jahreswechsel sind da - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Wintersportler dürfen sich freuen: Nach den milden Temperaturen an den Weihnachtsfeiertagen kündigt sich ein Wetterumschwung an. Schon am Montagabend zieht die warme Azorenluft weg. Das geschieht allerdings nicht ganz reibungslos.

Impressionen aus dem Harz: Sturm und Nebel bestimmten am 1. Weihnachtsfeiertag das Wetter auf dem Brocken. In den kommenden Tagen soll es in ganz Deutschland kälter werden. © dpa



Achtung, festhalten! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Montag vor Windböen gewarnt, die eine Geschwindigkeit von bis zu 50 Kilometern pro Stunde erreichen können. Die amtliche Warnung gilt zunächst bis 18 Uhr. Laut Wetterochs bleibt der Himmel an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag stark bewölkt bis bedeckt. Gelegentlich regnet es. Die Temperaturen liegen bei um die 9 Grad.

Diese "Wärme" ist allerdings nur von kurzer Dauer: Am Abend fallen die Temperaturen deutlich ab, so dass sie dann in der Nacht auf Dienstag nur noch knapp über dem Gefrierpunkt liegen. Grund ist eine Kaltfront, die uns überquert. Sie könnte Vorbote eines Umschwungs der Großwetterlage sein, wie die Meteorologen von wetteronline schreiben. Ab 2. Januar sieht es derzeit nach richtigem Winterwetter mit Dauerfrost aus.

Für den Rest des Jahres, so der Wetterochs, herrscht bis dahin ruhiges und kaltes Hochdruckwetter. Die Temperaturen sinken stetig, die Wolkendecke lockert etwas auf. Ab und zu spitzt sogar die Sonne durch. An Silvester bleibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit trocken. Nachts sollen die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen. Beste Voraussetzungen also, um das Feuerwerk zu betrachten.