In der Nacht zum Sonntag, gegen 1 Uhr, haben Unbekannte einen Bankautomaten in einer Filiale in Dittelbrunn in die Luft gejagt. Durch die massive Explosion wurde das Haus stark beschädigt, Glassplitter flogen meterweit durch die Luft. Den Tätern gelang die Flucht, die Kripo Schweinfurt ermittelt. © NEWS5 / Herse