Unbekannte stehlen vier Tonnen Mandeln und Sultaninen

Diebe laden sieben Paletten unbemerkt auf Rasthof in Oberfranken um - vor 52 Minuten

BERG - Mehrere Paletten mit Nüssen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende an der Rastanlage Frankenwald im Landkreis Hof aus einem Lastwagen geklaut. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei mitteilt, stand der polnische Sattelzug von Freitagnachmittag bis in die frühen Morgenstunden des Montags an der Rastanlage Frankenwald an der Autobahn A9 in Fahrtrichtung Berlin.

Nach Polizeiinformationen öffneten die Diebe die Plane der Fahrerseite des Lastwagens und luden mit Hilfe eines technischen Gerätes insgesamt sieben Paletten Mandeln und Sultaninen unbemerkt um. Die rund vier Tonnen Lebensmittel haben einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kripo Hof bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

fr

