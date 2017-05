Unbekannte werfen Honigglas in Gehege: Bären verletzen sich

GRAFENAU - Im Nationalpark Bayerischer Wald haben sich Bären bei dem Versuch verletzt, ein Honigglas zu öffnen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Unbekannte hatten das Glas in das Gehege geworfen. Als die Tiere versuchten, es zu öffnen, ging es zu Bruch, wie ein Sprecher des Nationalparks am Montag mitteilte. Unklar sei, ob die Bären auch Splitter verschluckten. Ein Mitarbeiter bemerkte das kaputte Glas bei einem Rundgang am Samstagmorgen.

In dem Gehege leben zurzeit vier Bären. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Die Verwaltung des Nationalparks weist darauf hin, dass das Füttern der Tiere verboten ist.

dpa