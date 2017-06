Unbekannter Gegenstand sorgt für Chaos in Regensburg

Polizei sperrte mehrere Geschäfte und Teile der Fußgängerzone ab - vor 48 Minuten

REGENSBURG - Ein unbekannter Gegenstand in einem Drogeriemarkt in Regensburg hat am Samstagvormittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Es wurden mehrere Geschäfte geräumt und Teile der Fußgängerzone abgesperrt.

Der Einsatzzentrale der Polizei Oberpfalz wurde um 10.49 Uhr ein unbekanntes blinkendes Kästchen in einem Drogeriemarkt in der Weißen-Lilien-Str. gemeldet. Der Gegenstand konnte weder dem Sortiment noch den technischen Anlagen des Hauses zugeordnet werden.

Die Polizei evakuierte die Drogerie daraufhin. Vorsorglich räumten die Beamten nach einer ersten Lagebesprechung auch die umliegenden Geschäfte. Außerdem wurden Teile der Fußgängerzone für sämtlichen Verkehr gesperrt.

Derweil rückte eine technische Sondereinheit des Bayerischen Landeskriminialamtes an, um den unbekannten Gegenstand zu untersuchen. Um 13.30 Uhr wurde dann Entwarnung gegeben: Es handelte sich lediglich um einen vergessenen Gegenstand, der von einer Beschäftigten des Drogeriemarktes abgelegt und nicht entsorgt wurde.

Laut Polizei bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung. Im Großen und ganzen lief die Räumung ohne Zwischenfälle ab, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Lediglich eine Person wurde festgenommen, da sie sich weigerte, den geräumten Bereich zu verlassen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.