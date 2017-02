Unbekannter missbraucht Beichtstuhl als Toilette

Bereits zum zweiten Mal hinterließ der Täter seine Notdurft - vor 6 Minuten

BAD STAFFELSTEIN - Die meisten Menschen lassen in einem Beichtstuhl ihre Sünden und Geheimnisse zurück, doch ein bislang unbekannter Täter hinterließ dort etwas ganz anderes. Schon zum zweiten Mal wurde in einer katholischen Pfarrkirche in Ebensfeld der Beichtstuhl als Toilette für sein große Geschäft missbraucht.

Am vergangenen Freitag zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr verrichtete der bislang unbekannte Täter sein großes Geschäft in der katholischen Pfarrkirche "Maria Verkündigung" in Ebensfeld.

Dies war nicht das erste Mal. Schon wenige Tage zuvor, hatte jemand seine Notdurft im Beichtstuhl der Kirche hinterlassen.

Der Pfarrer der Kirche erstattete nun Anzeige wegen Störung der Religionsausübung und Hausfriedensbruch. Die Polizei nahm DNA-Spuren und leitete die polizeilichen Ermittlungen ein.

Personen die verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der Kirche gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Staffelstein zu melden.

blu

