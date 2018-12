Unbekannter sägt Fahnenmast mit FC-Bayern-Fahne um

Polizei sucht nach dem Vorfall in Oberfranken Zeugen - vor 1 Stunde

GEROLDSGRÜN - Dass die Sympathien für Fußballvereine ungleich verteilt sind, ist bekannt. In der Nacht von Freitag auf Samstag griff ein Unbekannter in Oberfranken allerdings zu einem sehr deutlichen Mittel, um seine Abneigung gegen einen bestimmten Verein deutlich zu machen.

Der Vorfall trug sich im oberfränkischen Geroldsgrün zu, wo ein Fan in der Burgsteinstraße die Fahne des FC Bayern München an einem Mast gehisst hatte - zumindest bis zum Samstagmorgen. Dann stellte die Polizei fest, dass ein Unbekannter den Fahnenmast einfach umgesägt hatte. "Offenbar ist der Täter kein Fan des FC Bayern München", interpretierte die Polizei die Aktion.

Erst am Samstag hat der FC Bayern einen Sieg eingefahren. Ob das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg in Zusammenhang mit der Tat steht, ist nicht bekannt - der Mast fiel allerdings bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag. Es entstand ein Schaden von etwa 30 Euro. Die Polizei bittet um Täterhinweise.

jru