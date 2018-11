Unbekannter sticht Mann in Marktredwitz nieder

Täter gelang Flucht - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

MARKTREDWITZ - Ein Unbekannter attackierte am Sonntag in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) einen 54-Jährigen mit einem Messer. Nach der Tat flüchtete der Angreifer. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Gegen 16 Uhr hatte der Täter sein Messer gezogen und war auf den 54-jährigen Mann losgegangen. Das Opfer erlitt durch die Attacke schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete nach dem Angriff in Richtung Stadtpark. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat in der Klingerstraße.

Wie es zu der Attacke kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof. Eine großangelegte Fahndung nach dem Täter verlief am Sonntag ohne Ergebnis.

Polizei sucht Zeugen