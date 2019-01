"Unerträglicher Gestank": 13 verwahrloste Katzen gerettet

Feuerwehr öffnete Wohnung in Selb - Futter und Wasser fehlte komplett - vor 9 Minuten

SELB - Dieser Einsatz brachte selbst erfahrene Retter an ihre Grenzen: Im oberfränkischen Selb entdeckte die Polizei 13 Katzen und einen Papagei in einer völlig verwahrlosten Wohnung, ohne Futter und Wasser. Von dem Halter fehlt jede Spur.

Der Gestank rund um das Haus war unerträglich, sagen Nachbarn, so unerträglich, dass sie die Polizei riefen. Von dem Bewohner der Wohnung in der Bergstraße habe seit Tagen jede Spur gefehlt. Über ein Fenster im Erdgeschoss entdeckte die Polizei mehrere Katzen. "Da hier das Tierwohl gefährdet erschien", heißt es in einer Pressemitteilung, habe man eine Wohnungsöffnung angeordnet.

Die übernahm die Freiwillige Feuerwehr Schönwald. Aus der komplett zugemüllten Wohnung konnten die Retter in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Selb insgesamt 13 verwahrloste Katzen und einen Papageien holen. Sie hatten kein Futter und kein Wasser. Gegen den Halter wird jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Auch das Landratsamt Wundsiedel ist über den Vorfall informiert worden und prüft Schritte.

