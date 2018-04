Unfall am Bahnübergang: Zug überrollt Motorrad

Das Zweirad ging durch die Kollision mit der Bahn in Flammen auf - vor 1 Stunde

ÖSLAU - Am Freitagnachmittag kam es bei einem Öslauer Bahnübergang im Landkreis Coburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Personenzug. Durch den Zusammenprall fing das Kraftfahrzeug sofort Feuer.

Das vom Zug erfasste Motorrad wurde noch 100 mitgeschliffen und brannte dann vollständig ab. Der Fahrer des Zweirads wurde leicht verletzt. Foto: NEWS5 / DESK



Um 13.25 wollte ein Motorradfahrer mit seiner Maschine den beschrankten Bahnübergang in der Coburger Straße bei Öslau überqueren. Dabei übersah er allerdings das blinkende Warnlicht und die sich bereits senkende Schranke, an der er hängen blieb und zu Boden stürzte. Sein Motorrad blieb auf den Schienen liegen und wurde kurz darauf von einem Zug überfahren. Das Zweirad wurde noch 100 Meter mitgeschliffen, bevor der Zug endgültig zum Stillstand kam. Aufgrund des auslaufenden Treibstoffes, ging as Motorrad binnen weniger Momente in Flammen auf.

Der Brand konnte von der eingetroffenen Feuerwehr schnell gelöscht werden, an dem Zug entstand aber trotzdem ein hoher Sachschaden. Von den ungefähr 35 Passagieren des Zuges wurde zwei Personen verletzt, auch der Motorradfahrer musste mit leichten Blessuren ins Krankenhaus gebracht werden. Die Bahnstrecke ist seitdem gesperrt, ein Schienenersatzverkehr wurde bereits eingerichtet.

