Unfall bei Abrissarbeiten: 17-Jähriger von Mauerteilen getroffen

Brocken begruben Bein des Jugendlichen - Feuerwehr musste anrücken - vor 18 Minuten

KATZDORF - Im Landkreis Schwandorf wurde ein 17-Jähriger bei Abrissarbeiten verletzt. Ein herabfallendes Mauerteil begrub das Bein des jungen Mannes so unglücklich unter sich, dass er von der Feuerwehr befreit werden musste.

Bilderstrecke zum Thema Oberpfalz: 17-Jähriger bei Abrissarbeiten unter Mauer begraben Bei Abrissarbeiten in Teublitz, Ortsteil Katzdorf wurde am Montagabend ein junger Mann verletzt. Herabfallende Mauerteile begruben den jungen Mann unter sich, sodass er von der Feuerwehr befreit werden musste. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Amberger Krankenhaus gebracht.



Am Montagabend wurde ein junger Mann bei Abrissarbeiten in Teublitz, Ortsteil Katzdorf verletzt. Der 17-Jährige war dabei, mit Genehmigung des Landratsamtes eine private Garage in Eigenregie abzureißen. Dabei fielen Teile der Mauer herab und landeten auf seinem linken Bein. Der junge Mann wurde dabei so ungünstig eingeklemmt, dass er von der Feuerwehr befreit werden musste. Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber nach Amberg in ein Krankenhaus. Der 17-Jährige hatte Glück im Unglück: Er wurde lediglich an dem getroffenen Bein verletzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

amh