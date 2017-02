Unfall bei Faschingsumzug: Mann schwebt in Lebensgefahr

29-Jähriger stürzt in Teuschnitz von Umzugswagen und verletzt sich schwer - vor 1 Stunde

TEUSCHNITZ - Ein tragisches Unglück hat den Faschingsumzug in Teuschnitz im Landkreis Kronach überschattet: Ein Mann stürzte während der Feier am Sonntagnachmittag von einem Umzugswagen und erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Ein tragisches Unglück überschattete den Faschingsumzug am Sonntagnachmittag in Teuschnitz. © NEWS5/Fricke

Ein tragisches Unglück überschattete den Faschingsumzug am Sonntagnachmittag in Teuschnitz.

Wie die Polizei mitteilt, hielt der Umzugswagen für eine "Pinkelpause" an. Ein 29-Jähriger stieg über eine Leiter vom Wagen herab und verschwand im Gebüsch. Als er wieder nach oben klettern wollte, stürzte er ohne Fremdverschulden rückwärts von der Leiter. Dabei schlug der Mann mit dem Kopf auf dem Boden auf und zog sich schwere Verletzungen zu.

Bilderstrecke zum Thema

Beim Faschingsumzug in Teuschnitz im Landkreis Kronach stürzte am Sonntagnachmittag ein Mann von einem Umzugswagen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.