Unfall bei Zell am Main: Nach Biker stirbt auch Beifahrerin

Beifahrerin verstarb nach zwei Wochen im Krankenhaus - vor 1 Stunde

ZELL AM MAIN - Ein Motorradfahrer verunglückte in der vorletzten Augustwoche bei einem Frontalzusammenstoß bei Zell am Main tödlich. Doch bei dem Unfall war auch ein Pkw mit drei Insassen involviert, von denen eine 93-Jährige kürzlich verstarb.

Am 23. August war ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw bei Zell am Main tödlich verunglückt. Der Mann war von Höchberg in Richtung Waldbüttelbrunn unterwegs gewesen und hatte kurz vor dem Ortsbereich einen Pkw überholen wollen, der ebenfalls in Richtung Waldbüttelbrünn unterwegs war. Dabei übersah der Biker offenbar einen entgegenkommenden Lkw, sodass die beiden Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Doch auch der Opel Meriva, den der Motorradfahrer überholen wollte, donnerte in den 26-Tonner.

Vorerst war die Polizei davon ausgegangen, dass die drei Insassen des Pkws nur leciht verletzt wurden. Zuz ärztlicher Behandlung kamen die in drei Beteiligten in die Klinik. Doch zwei Wochen nach dem Verkehrsunfall erlag die 92-jährige Beifahrerin im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Der Artikel wurde am 6. September aktualisiert.

