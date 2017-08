Unfall durch Niesattacke: Auto auf A73 komplett geschrottet

Fahrzeug prallt gegen Leitplanke - 15.000 Euro Schaden - vor 1 Stunde

EBENSFELD - Ein 31-jähriger Thüringer musste am Freitagnachmittag während der Fahrt auf der A73 so heftig niesen, dass er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke krachte. Das Fahrzeug des Mannes schlitterte noch 200 Meter an der Schutzplanke entlang.

Laut der Polizei war der 31-Jährige am Freitagnachmittag mit seinem VW Polo auf der A73 in südlicher Richtung unterwegs, als er auf einmal heftig niesen musste. Dabei verriss der Thüringer das Lenkrad dann so stark, dass sein Fahrzeug ungebremst mit rund 120 km/h in die rechte Leitplanke donnerte. Beim Aufprall riss das rechte Vorderrad vom Polo ab und das Fahrzeug schlitterte noch über 200 Meter an der Leitplanke entlang.

Trotzdem wurden weder der Fahrer, noch seine 29-jährige Begleiterin durch den Unfall verletzt. Im Gegensatz dazu war der Polo des Thüringers nicht mehr zu retten: Nach dem Unfall hatte er nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Außerdem müssen siebzehn beschädigte Schutzplankenfelder ausgetauscht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

