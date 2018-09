Am späten Montagabend kippte in Unterfranken ein Viehtransporter aus ungeklärter Ursache auf eine Straße. Dabei wurden Fahrer und Beifahrer leicht verletzt. Die Polizei sprach am Dienstagmorgen von etwa 30 Schweinen, die bei dem Unfall starben oder durch eine Notschlachtung erlöst werden mussten. Die Bergung des gekippten Lkw und der Weitertransport der Tiere waren zeitintensiv - erst am Dienstagmorgen konnte die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden. © NEWS5 / Merzbach