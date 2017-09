Am Montagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A93 bei Pentling, bei dem ein Kleinlaster in das Heck eines Autotransporters krachte. Der Laster hatte Gefahrengut, darunter gefüllte Gasflaschen geladen. Die Autobahn in Richtung Regensburg war bis etwa 23 Uhr gesperrt. © NEWS5 / Auer