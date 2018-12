Unfall mit Notarztwagen nach Überholmanöver

LEICHENDORF - Freitagmittag ist es in Leichendorf, einem Ortsteil von Zirndorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, in den auch ein Notarztwagen involviert war. Nach ersten Informationen wurden Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Am Freitagmittag kam es auf der Rothenburger Straße in Leichendorf zu einem Verkehrsunfall. Foto: ToMa/Eberlein



Der Unfall hat sich Freitagmittag gegen 11.30 Uhr im Zirndorfer Ortsteil Leichendorf auf der Rothenburger Straße Richtung Wintersdorf ereignet.

Da ein Notarztwagen mit Martinshorn heraneilte, wich ein ihm vorausfahrender Wagen nach rechts aus, um dem Notarzt Platz zu schaffen und eine Art Rettungsgasse zu bilden. Gleichzeitig kam es im Gegenverkehr zu einem Überholmanöver, bei dem ein Autofahrer den heraneilenden Notarzt nicht bemerkte und ansetzte, das Auto vor ihm zu überholen.

Als der Überholende die Gefahr schließlich erkannte, wich er ebenfalls aus, um eine Kollision mit dem Notarztwagen zu vermeiden. Dabei kollidierte er jedoch mit dem Auto, das er überholen wollte.

In einem Fahrzeug wurde eine Person eingeklemmt, die von der Feuerwehr befreit werden musste. Nach ersten Informationen ist eine Person schwer verletzt, eine weitere leicht.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst ist auch die Feuerwehr vor Ort. Die Rothenburger Straße war stundenlang gesperrt.

