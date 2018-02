Eine schreckliche Kettenreaktion legte am Dienstagnachmittag den Verkehr auf der A3 lahm. Auf Höhe der Anschlusstelle Randersacker ereignete sich ein Unfall bei dem mehrere Lkw aufeinander aufgefahren sind. Ein 34-Jähriger wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Fahrer wurden schwer verletzt. Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden. © NEWS5