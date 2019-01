Unfälle und Flugausfälle: Schnee sorgt für Staus in Bayern

Mehrere Unfälle auf glatten Straßen - Verspätungen am Flughafen - vor 30 Minuten

MÜNCHEN - Heftige Schneefälle haben am Samstagmorgen für Chaos in Bayern gesorgt: Mehrere Unfälle wegen Glätte wurden auf den Straßen registriert und Passagiere am Münchener Flughafen mussten Geduld mitbringen. Auch bei der Bahn kam es zu Verspätungen.

Der erneute Wintereinbruch hat auf Bayerns Straßen für mehrere Unfälle wegen Glätte gesorgt. © Armin Weigel/dpa



Das Winterwetter hat in Teilen Bayerns mehrfach Autofahrer ins Rutschen gebracht. "Wir haben bisher rund 25 Unfälle wegen glatter Straßen", sagte eine Sprecherin der Polizei Oberbayern Süd am Samstagmorgen. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. In Oberfranken rutschten auf der schneeglatten A9 bei Bischofsgrün mehrere Lastwagen in die Leitplanke. Zeitweise ging es dort auf verschneiten Straßen nur im Schritttempo voran. Schwere Unfälle verzeichneten die Beamten zunächst nicht. In Niederbayern meldete die Polizei zunächst acht witterungsbedingte Unfälle, bei denen geringer Schaden entstand.

Wetterbericht: Schnee in den Alpen, Regen in Franken.

Schneefälle haben am Samstag auch am Münchner Flughafen zu Verspätungen geführt. "Einzelne Airlines sind beeinträchtigt", sagte eine Sprecherin am Morgen. Fluggäste sollten sich im Internet über verspätete Starts und Landungen informieren. Einzelne Flüge könnten ausfallen. Bis zum Morgen waren in der Region rund um den Airport bei teils böigem Wind mehr als zehn Zentimeter Neuschnee gefallen.

Kleinere Verspätungen bei der Bahn

Bei der Bahn kam es bisher kaum zu Störungen. Am Samstagmorgen ließ sich auf der Südostbayernbahn zwischen Garching und Mühldorf jedoch eine Weiche zeitweise nicht mehr bewegen. Drei Züge waren erheblich verspätet.

Am Vormittag fuhren die Züge auf der Strecke wieder regulär. "Insgesamt läuft der Verkehr stabil", sagte ein Sprecher der Bahn am Morgen. Kleinere Verspätungen könne es aber hie und da geben. In München kam es auf der S2 und S7 zu Verspätungen von etwa 15 Minuten.

dpa/jm